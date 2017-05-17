Карим Бензема: Почему меня не берут в сборную? Пусть скажут прямо в лицо!

Нападающий «Реала» требует встречи с тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

«Самое простое сейчас будет объявить: больше не хочу играть в сборной - сказал в интервью L’Equipe нападающий «Реала» Карим Бензема. - Потому что столько уже услышал на свой счет! И многие будут только довольны. Но я готов играть в сборной. И тренер это знает. В футбольном плане я в лучшей форме. Был бы счастлив вернуться в команду. Но меня уже не два раза отцепляли от сборной, а восемьдесят два! Пора уже (тренеру Дидье Дешаму – прим. ред.) дать какие-то объяснения. По каким причинам? По футбольным или каким другим? Но пусть мне скажут прямо в лицо. А то ведь говорят каждый раз, что на меня надуются. Это же так просто - встретиться, разговор то может занять минуты две!»

По информации L’Equipe, Карим Бензема не фигурирует в списке игроков, вызванных в сборную, который будет объявлен завтра.