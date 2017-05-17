Артем Ребров: Мы забрали то, что принадлежит нам по праву

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров – о чемпионстве столичного клуба. Напомним, команда Массимо Карреры досрочно завоевала титул спустя 16 лет.

«Мы вернулись после 16-ти лет сражений. Борьба будет продолжаться, но в этой битве мы одержали победу. Соперники вернутся, и мы встретим их снова. Плечом к плечу.

Красно-белые – все вместе. Наш дом – наша крепость. У нас общая цель. В нас течет одна кровь. Сегодня мы забрали то, что принадлежит нам по праву. Вернулись править», – написал голкипер на своей странице в Instagram.

Сегодня «Спратак» проведет домашний матч против «Терека» в рамках 29-го тура РФПЛ. Встреча стартует в 19.30 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.