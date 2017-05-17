Григорий Иванов: Мне нет дела до того, полетел Ари на матч с «Уралом» или нет

Президент «Урала» Григорий Иванов равнодушно отнесся к новости об отсутствии нападающего Ари в заявке московского «Локомотива» на предстоящий матч против его команды.

- Конечно, мне нет дела до того, полетел Ари на матч с нами или нет. Может быть, у него травма или просто тренерский штаб дал ему отдохнуть, никаких впечатлений от этой новости у меня нет. У «Локомотива» и так достаточно сильная команда, достаточно сильные футболисты, которые и без Ари могут играть и побеждать. Не вижу в этом проблем для «Локомотива», - заявил Иванов.

Матч «Урал» - «Локомотив» начнется сегодня в 17:30 по московскому времени.

Ранее Ари оказался в эпицентре скандала (массовая драка) во время финального матча Кубка России-2016/17. Тогда «Локомотив» победил «Урал» со счетом 2:0 и завоевал трофей.



