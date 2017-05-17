Этот день в истории. Алистару Овериму исполнилось 37 лет (видео)

Сегодня, 17 мая, исполнилось 37 лет одному из сильнейших тяжеловесов ММА за всю историю голландцу Алистару Овериму.

Он дебютировал в ММА и в профессиональном кикбоксинге в 1999 году. По правилам кикбоксинга он провел 14 поединков, в которых одержал 10 побед и потерпел четыре поражения.

В ММА Оверим стал настоящей звездой. Он выступал в таких промоушенах, как Rings, Pride, Strikeforce? Dream. Сейчас он выступает в сильнейшей лиге мира UFC.

За свою карьеру в смешанных единоборствах он провел 58 боев, в которых одержал 42 победы, потерпел 15 поражений и еще один бой носит статус «несостоявшийся».

В сентябре 2016 года Оверим в титульном поединке потерпел поражение от американца хорватского происхождения Стипе Миочича, а в последнем бою (март 2017) победил Марка Ханта нокаутом в третьем раунде.

Следующий раз Алистар выйдет в октагон 9 июля против бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира UFC 213.