Джими Манува: Мой боксерский бой против Хэя может пройти уже в конце года

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Волков поднялся на 12-е место в рейтинге тяжеловесов ММА Россиянин Александр Волков, выступающий в UFC, после победы над американцем Роем Нельсоном поднялся на 12-е место в майском рейтинге тяжеловесов.

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М-1. Бой Корц (Германия) – Савилов (Россия) будет перенесен из Оренбурга в Сочи В силу ряда причин было принято решение что бой между тяжеловесами Франком Корцем (Германия, 4-2) и Николаем Савиловым (Арта и Сечь PRO, 5-2), ранее запланированный на M-1 Challenge 78, пройдет на неделю раньше и состоится на турнире M-1 Challenge 77, 19 мая в Сочи.

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