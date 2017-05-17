Джими Манува: Мой боксерский бой против Хэя может пройти уже в конце года
Боец смешанного стиля Джими Манува желает провести боксерский поединок против Дэвида Хэя.
«Я и Дана Уайт общались с Хэем по телефону. Мы очень заинтересованны в этом бою. Поединок может состояться в конце этого года или в начале следующего. Мы оба из Лондона. Можем собрать полный стадион O2. Сейчас я боксирую с Диллионом Уайтом, у меня есть тренер по боксу. Не думаю, что между мной и Хэем большая разница в плане бокса, как, например, между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором», - цитирует Мануву Bloodyelbow.com.
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