Мексика объявила расширенный состав на Кубок конфедераций
Объявлен расширенный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций, который пройдет в Москве с 17 июня по 2 июля.
Вратари: Гильермо Очоа («Гранада», Испания), Хосе Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера («Толука»);
защитники: Эктор Морено (ПСВ, Нидерланды), Диего Рейес («Эспаньол», Испания), Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Карлос Сальседо («Фиорентина», Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рейес (оба - «Атлас»), Рауль Лопес («Пачука»);
полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал», Испания), Хесус Дуэньяс («УАНЛ Тигрес»), Андрес Гуардадо (ПСВ, Нидерланды), Эрик Гутьеррес, Хорхе Эрнандес (оба - «Пачука»), Элиас Эрнандес («Леон»), Эктор Эррера, Мигель Лайюн (оба - «Порту», Португалия), Хесус Молина («Монтеррей»), Орбелин Пинеда («Гвадалахара»);
нападающие: Хавьер Акино, Юрген Дамм (оба - «УАНЛ Тигрес»), Хесус Мануэль Корона («Порту», Португалия), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Марко Фабиан («Айнтрахт», Германия), Хесус Гальярдо («Пумас»), Чичарито («Байер», Германия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг Лосано («Пачука»), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Реал Сосьедад», Испания).
На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют с командами Португалии (18 июня), Новой Зеландии (21 июня) и России (24 июня).
Два матча из трех в группе мексиканцы проведут в Казани, напоминает «Бизнес ONLINE».