Мексика объявила расширенный состав на Кубок конфедераций

Станислав Черчесов: У нас нет вратарей с таким опытом, как у Акинфеева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вратарях национальной команды. Напомним, сегодня был объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Кубку Конфедераций.