Зоран Тошич: Обыграть «Рубин» будет непросто, но у ЦСКА нет права на ошибку

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Рубином».

«Матчи в Казани всегда складываются тяжело. Обыграть «Рубин» будет непросто, но у нас нет права на ошибку. Поэтому мы выложимся полностью, чтобы увезти три очка», – цитирует Тошича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, матч 29-го тура РФПЛ состоится в Казани 17 мая и стартует в 19:30 мск.