Фрэнсис Нганноу: Веласкес — сильнейший тяжеловес мира, а не Миочич

Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганноу не считает американца Стипе Миочича лучшим тяжеловесом мира.

«Стипе Миочич показал хороший бой против Джуниора дос Сантоса, но меня он не впечатлил. Меня впечатляют такие бойцы, как Кейн Веласкес. Он является лучшим тяжеловесом, а не Миочич. Именно поэтому, я хочу с ним драться. Но я готов и к Миочичу. Вообще, готов выйти против любого. Вызывал Веласкеса, но он травмирован», - сказал Нганноу в интервью The MMA Hour.

Напомним, что Миочич в первом раунде нокаутировал дос Сантоса 14 мая на турнире UFC 211.