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Сборная России на старте Кубка Ельцина сыграет с командой Казахстана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стало известно расписание матчей традиционного Кубка Ельцина, который состоится в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. 

Напомним, участие в турнире примут сборные России, Казахстана, Болгарии, Сербии и Турции.

Расписание Кубка Ельцина-2017
Женщины. 
Екатеринбург

26 июня
16:00. Болгария – Сербия.
18:00. Церемония открытия.
19:30. Россия – Казахстан.

27 июня
16:30. Казахстан – Болгария.
19:00. Россия – Турция.

28 июня
16:30. Болгария – Турция.
19:00. Сербия – Казахстан.

29 июня
16:30. Турция – Сербия.
19:00. Россия – Болгария.

30 июня
16:30. Казахстан – Турция.
19:00. Россия – Сербия.
21:00. Церемония закрытия.

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