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«Атлетико» не теряет надежды на приглашение экс-нападающего «Барселоны»

Источник:  Estadio DeportivoКомментарии

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса.

Как сообщает Estadio Deportivo, столичный клуб попытается перехватить игрока у «Эвертона», который, как отмечали СМИ, активировал опцию выкупа.

Напомним, Сандро является воспитанником «Барселоны», за которую в 2014-2016 годах испанец провел 32 матча и забил семь голов.

7 июля прошлого года форвард на правах свободного агента перешел в «Малагу», подписав с клубом трехлетний контракт. 

В нынешнем сезоне нападающий забил 14 голов и отдал пять голевых передач в 29 матчах примеры.

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