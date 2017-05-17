Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Анахайм
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Томь- : -Крылья Советов
Футбол  Оренбург- : -Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Тихонов: Выход «Енисея» в РФПЛ? Опять мы упираемся в бюджет

Источник:  «Аргументы и Факты»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил перспективы клуба.

- У нас в «Енисее» очень хорошие ребята, плохих не держим. Главная задача – объединить их и двигаться вперед планомерно, не перешагивая через ступени. Тяжелые времена способна пережить только та команда, которая объединена идеей и живет на одной волне. Важно, чтобы не только умели играть, но и удар хорошо держали. Футболисты должны уважать, но ни в коем случае не бояться тренера. Отношения в правильно устроенной команде строятся на честности и справедливости.

В плане финансовой составляющей и контрактных обязательств «Енисей» выглядит почти что идеально. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег на покупку футболистов и выплату агентских, но сумели укрепиться. В команду, где все ровно и стабильно, игроки идут охотно.

Выход в РФПЛ? Опять упираемся в бюджет. Нужен футбол, который привлекает людей на трибуны. Если «Енисей» будет играть так, чтобы на него были готовы тратить на него деньги, вариант нацелиться на премьер-лигу не исключен, - рассказал Тихонов.

В данный момент «Енисей» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. Команда сохраняет шансы пробиться в премьер-лигу через переходные матчи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зоран Тошич: Обыграть «Рубин» будет непросто, но у ЦСКА нет права на ошибкуПолузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Рубином».Григорий Иванов: Мне нет дела до того, полетел Ари на матч с «Уралом» или нетПрезидент «Урала» Григорий Иванов равнодушно отнесся к новости об отсутствии нападающего Ари в заявке московского «Локомотива» на предстоящий матч против его команды.Артем Ребров: Мы забрали то, что принадлежит нам по правуГолкипер московского «Спартака» Артем Ребров – о чемпионстве столичного клуба. Напомним, команда Массимо Карреры досрочно завоевала титул спустя 16 лет.Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]За Лигу чемпионов борются 2 команды, за Лигу Европу – 3. «Советский спорт» объясняет, кому и что нужно сделать, чтобы сыграть в ЕвропеИгорь Албин: Все, кто создавал стадион «Санкт-Петербург», совершили маленький, но трудовой подвигВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал подготовку стадиона «Санкт-Петербург» к Кубку Конфедераций.«Томь» – «Крылья Советов»: Поле в Томске занесло снегом (фото)В день матча 29-го тура РФПЛ между «Томью» и «Крыльями Советов» выпал снег в Томске и занес трибуны и поле стадиона «Труд».Федор Смолов: С детства мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своей детской мечте и поделился впечатлениями от знакомства с владельцем клуба Сергеем Галицким.Очередной конфуз «Зенита» и новая цель «Спартака» (видео)Очередной конфуз «Зенита» и новая цель «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Рашид Рахимов: После победы над «Зенитом» Каррера звонил и благодарилРашид Рахимов: После победы над «Зенитом» Каррера звонил и благодарилНакануне матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» главный тренер «Терека» дал интервью «Советскому спорту».«Анжи» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Ростовом».«Рубин» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» сыграет с ЦСКА.«Спартак» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Тереком».«Зенит» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».«Урал» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Локомотивом».«Оренбург» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» сыграет с «Уфой»Президент «Томи»: несмотря на передряги, футбол в Томске был и будетПрезидент «Томи», врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин рассказал о развитии футбола в регионе.РФПЛ. 29-й тур. «Томь» примет «Крылья Советов», «Урал» – «Локомотив» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей 29-го тура чемпионата России по футболу.Федор Смолов: Чувствую себя гостем в КраснодареНападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что чувствует себя гостем в Краснодаре.Леонид Федун: Вручение золотых медалей футболистам «Спартака» будет в середине июняВладелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что медали за чемпионство команде будут вручены в июне.«Локомотив»: Ари не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штабаНападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари не полетел в Екатеринбург на матч чемпионата России против «Урала».
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Нокаут в ММА за четыре секунды
Футбол
Артем Ребров: Мы забрали то, что принадлежит нам по праву
Хоккей
Виталий Мутко: Российские хоккеисты здорово играли против американцев, но проиграли
Футбол
ФИФА хочет вручать награду лучшему футболисту мира по итогам сезона, а не года
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Андрей Тихонов
Андрей Тихоноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости