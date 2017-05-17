Андрей Тихонов: Выход «Енисея» в РФПЛ? Опять мы упираемся в бюджет

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил перспективы клуба.

- У нас в «Енисее» очень хорошие ребята, плохих не держим. Главная задача – объединить их и двигаться вперед планомерно, не перешагивая через ступени. Тяжелые времена способна пережить только та команда, которая объединена идеей и живет на одной волне. Важно, чтобы не только умели играть, но и удар хорошо держали. Футболисты должны уважать, но ни в коем случае не бояться тренера. Отношения в правильно устроенной команде строятся на честности и справедливости.

В плане финансовой составляющей и контрактных обязательств «Енисей» выглядит почти что идеально. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег на покупку футболистов и выплату агентских, но сумели укрепиться. В команду, где все ровно и стабильно, игроки идут охотно.

Выход в РФПЛ? Опять упираемся в бюджет. Нужен футбол, который привлекает людей на трибуны. Если «Енисей» будет играть так, чтобы на него были готовы тратить на него деньги, вариант нацелиться на премьер-лигу не исключен, - рассказал Тихонов.

В данный момент «Енисей» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. Команда сохраняет шансы пробиться в премьер-лигу через переходные матчи.

