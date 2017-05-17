«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Кэрриком

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением полузащитника Майкла Кэррика.

Как сообщает BBC, английский клуб продлит контракт с 35-летним футболистом по окончании сезона.

Однако, источник отмечает, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью не обещает игроку место в основе. При этом португалец хочет, чтобы Кэррик не покидал клуб.

Напомним, хавбек защищает цвета «Юнайтед» с 2006 года. В нынешнем сезоне Кэррик провел во всех турнирах 36 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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