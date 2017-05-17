«Тоттенхэм» по инициативе Почеттино готов предложить контракт Дани Алвесу
Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готовится к отъезду Кайла Уокера в другой клуб. Об этом сообщает Yahoo.
Согласно источнику, аргентинский специалист хочет, чтобы лондонский клуб пригласил на замену англичанину защитника «Ювентуса» Дани Алвеса.
Отмечается, что «шпоры» готовы предложить 32-летнему бразильцу контракт на два сезона.
В нынешнем сезоне Дани Алвес провел во всех турнирах 30 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.
Ранее стало известно, что за Уокера ведут борьбу «Челси», а также «Манчестер Сити». По сообщениям СМИ, игрок хочет покинуть «Тоттенхэм» из-за непростых отношений с Почеттино.
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