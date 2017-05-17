Саид Эзатолахи может сыграть против «Ростова»
Полузащитник «Анжи» Саид Эзатолахи сможет сыграть против «Ростова» в завтрашнем матче 29-го тура РФПЛ.
Напомним, что Эзатолахи выступает за клуб из Махачкалы на правах аренды, а права на футболиста принадлежат «Ростову».
В контракте игрока нет пункта, который запрещает ему принять участие в завтрашнем матче.
Игра «Анжи» - «Ростов» состоится сегодня в 19:30.
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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