Саид Эзатолахи может сыграть против «Ростова»

Полузащитник «Анжи» Саид Эзатолахи сможет сыграть против «Ростова» в завтрашнем матче 29-го тура РФПЛ.

Напомним, что Эзатолахи выступает за клуб из Махачкалы на правах аренды, а права на футболиста принадлежат «Ростову».

В контракте игрока нет пункта, который запрещает ему принять участие в завтрашнем матче.

Игра «Анжи» - «Ростов» состоится сегодня в 19:30.