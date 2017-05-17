Владелец «Лестера» покупает бельгийский клуб
Владелец «Лестера» тайский миллиардер Вичай Сривадханапрабха договорился о покупке «Левена», выступающего во втором дивизионе бельгийского первенства.
Покупка команды осуществляется через компанию King Power и никак не будет связана с действующими чемпионами Англии. Владелец «Лестера» пообещал «Лейвену» достаточную финансовую поддержку.
Совет директоров бельгийского клуба подчеркнул, что компания Сривадханапрабха была единственной, сделавшей четкое и конкретное предложение в установленный срок.
В текущем сезоне «Левен» занимает шестое место во втором бельгийском дивизионе.
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