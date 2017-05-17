Владелец «Лестера» покупает бельгийский клуб

Крэйг Шекспир: Моей задачей было возглавить «Лестер» до конца сезона, после этого мы сядем и все обсудим

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир после матча 36-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (3:0) высказался о своем будущем.