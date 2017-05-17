Валерий Рейнгольд: «Спартак» не проиграет «Тереку»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Тереком».

– У «Терека» есть хорошие шансы на четвертое место, но матч пройдет в Москве, а мы знаем грозненцы на своем поле и в гостях две совершенно разные команды. Наверняка, Каррера не будет бросать в бой всех футболистов основного состава, а даст поиграть тем, у кого было мало практики, но с настроем у спартаковцев проблем не возникнет. Думаю, что «Спартак» не проиграет «Тереку», - сказал Рейнгольд.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спартак» с 66-ю очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Терек» расположился на пятой строчке, имея активе 45 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержали подопечные Массимо Карреры.