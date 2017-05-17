Валерий Рейнгольд: «Зенит» победит «Краснодар»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
– Обе команды выглядят плохо. Будут выяснять, кто их них хуже, а хуже «Краснодар». Мало того, что он играет в гостях, так еще и полузащитники «быков» в этом сезоне не показывают совершенно никакой игры. Держится команда на индивидуальном мастерстве Смолова и Классона. И как бы плох не был «Зенит», питерцы должны побеждать, потому что проблем у «Краснодара» еще больше, - считает Рейнгольд.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Зенит» с 55-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился строчкой ниже, имея в активе 46 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Игоря Шалимова.