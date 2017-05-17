Валерий Рейнгольд: ЦСКА без проблем победит в Казани

Григорий Иванов: Мне нет дела до того, полетел Ари на матч с «Уралом» или нет

Президент «Урала» Григорий Иванов равнодушно отнесся к новости об отсутствии нападающего Ари в заявке московского «Локомотива» на предстоящий матч против его команды.