Валерий Рейнгольд: ЦСКА без проблем победит в Казани
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином».
– ЦСКА ведет борьбу за второе место, а «Рубин» уже провалил весь сезон. Армейцы должны побеждать без видимых проблем, - считает Рейнгольд.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
ЦСКА с 56-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Рубин» расположился на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
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