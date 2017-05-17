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M-1 Challenge 78. Рикардо Франко сразится против Романа Богатова

Источник:  Mix FightКомментарии

26 мая в Оренбурге на международном турнире M-1 Challenge 78 сойдутся бойцы, имеющие за своими плечами множество боев в любительских смешанных единоборствах, но при этом делающих первые шаги на профессиональной арене. Рикардо Франко (Англия, 2-1) сразится с Романом Богатовым (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец, 1-0).

Английский боец Рикардо Франко провел за период с 2012 по 2016 год 11 боев на различных турнирах Великобритании на турнирах из разряда «Amateur» и одержал победы в 7 из них. После этого перешел в профессионалы и выиграл два боя из трех, причем оба он одержал редчайшим для MMA болевым приемом – «twister», известность которому принес «корейский зомби» Чен Сон Джан.

Роман Богатов также имеет очень насыщенную карьеру в смешанных боевых единоборствах – на турнирах под эгидой Союза MMA России он стал вице-чемпионом страны, а также выиграл кубок и суперкубок России, после чего дебютировал в M-1 Challenge и в первом поединке за две минуты победил Алексея Сотникова .

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия), 5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-2

(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3

(До 56,7 кг), Микаэль Силандер (Финляндия), 15-5 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1

(До 56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1

(До 70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 1-0

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Сергей Ващенко
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