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Базелюк может покинуть ЦСКА, но продолжить карьеру в премьер-лиге

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

ЦСКА планирует расстаться с нападающим Константином Базелюком в ближайшее трансферное окно.

- Мы рассматриваем различные варианты продолжения его карьеры, поэтому вполне реально, что Костя вернется в РФПЛ. Мы ищем такой клуб, который будет готов выкупить контракт нападающего. После общения с руководством ЦСКА нам обозначили позицию, что на текущий момент они не против продать игрока. У них есть Федор Чалов, и, я так понимаю, ставка будет делаться на него.

Что касается предложения от клуба из чемпионата России, то пока не могу рассказать о нем подробно, - рассказал агент игрока Владимир Дейнека.

Базелюк дебютировал за основной состав ЦСКА весной 2013 года, выйдя на замену в четвертьфинале Кубка России против красноярского «Енисея» (3:0). В текущем сезоне футболист на правах аренды играет за португальский «Эшторил».




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