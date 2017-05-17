Базелюк может покинуть ЦСКА, но продолжить карьеру в премьер-лиге
ЦСКА планирует расстаться с нападающим Константином Базелюком в ближайшее трансферное окно.
- Мы рассматриваем различные варианты продолжения его карьеры, поэтому вполне реально, что Костя вернется в РФПЛ. Мы ищем такой клуб, который будет готов выкупить контракт нападающего. После общения с руководством ЦСКА нам обозначили позицию, что на текущий момент они не против продать игрока. У них есть Федор Чалов, и, я так понимаю, ставка будет делаться на него.
Что касается предложения от клуба из чемпионата России, то пока не могу рассказать о нем подробно, - рассказал агент игрока Владимир Дейнека.
Базелюк дебютировал за основной состав ЦСКА весной 2013 года, выйдя на замену в четвертьфинале Кубка России против красноярского «Енисея» (3:0). В текущем сезоне футболист на правах аренды играет за португальский «Эшторил».