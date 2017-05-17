Забег «Спорт во благо» собрал 2 с половиной миллиона в поддержку людей с синдромом Дауна

В московском Главном ботаническом саду им. Цицина РАН состоялся восьмой забег «Спорт во благо». Общими усилиями более 600 участников забега и гостей удалось собрать 2 451 558 рублей на занятия студий социального и творческого развития детей с синдромом Дауна. Организаторами забега выступили благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап», оказывающие поддержку людям с синдромом Дауна.



Как соревнования, так и развлекательная программа забега были рассчитаны на любой возраст и вкус –дистанции варьировались от самой короткой в 50 метров для самых маленьких участников до настоящей полумарафонской 21 км. Поддержать ребят с синдромом Дауна в этот день собрались паралимпийские спортсмены во главе с Сергеем Шиловым – многократным чемпионом Паралимпийских игр. Участники с фантазией и чувством юмора записывались на костюмированный забег FUN RUN. А корпоративные команды соревновались в детской и взрослой эстафетах и полумарафонском соревновании. Семейная тема продолжалась и в программе развлечений для детей и взрослых: детская команда чирлидеров выступила с танцевальным номером, а художники превращали лица всех желающих в виданных и невиданных зверей.

Самым ярким событием, пожалуй, для всех бегунов и просто гостей забега стала благотворительная акция #ЗВЁЗДЫВОБЛАГО. Несколько звезд российского шоу-бизнеса пришли поддержать забег в качестве волонтеров вместе с подростками с синдромом Дауна, подопечными Даунсайд Ап: Полина Диброва, супруга Дмитрия Диброва и по совместительству блогер, вместе с Никитой Паничевым и Машей Будиной поздравляли самых маленьких бегунов; легендарный ви-джей MTV Александр Анатольевич и певица Ирина Тонева вместе с Дашей Мухановой, Настей Петровой и Стасом Милявским вручали медали финишерам, а позднее участвовали и в церемонии награждения победителей взрослых дистанций; Тутта Ларсен вместе Настей и Дашей провели розыгрыш призов от партнеров фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». Ведущими майского забега стали известный голос «Радио 7 на семи холмах» Ева Корсакова и спортивный комментатор, теле- и радиоведущий на «Серебряном дожде» Виктор Набутов. Благотворительная акция прошла при поддержке Комитета общественных связей Москвы.