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Рафаэль Хабибуллин: Я ведь по сути прав, и Константинова это прекрасно понимает

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер и генеральный директор «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин признал, что не жалеет о своих словах про главного тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова, в результате которых Сургут был лишен права проведения этапа Мировой лиги.

«Не жалею ли, что назвал Константинова «конокрадом»? Можно, конечно, было бы обойтись и без этого. Нас бьют, а мы крепчаем. Но Хабибуллин не был бы Хабибуллиным, наверное, если бы промолчал. Нужно находиться в гармонии с самим собой. Я ведь по сути прав, и Пламен это прекрасно понимает.

Слова о «клубе-паразите»? В тех реалиях, в которых мы существуем, возможно, не помешала бы пара-тройка «паразитов». Вообще, обсуждать эти слова бессмысленно. Все видят, что собой представляет наш клуб. Наша работа на виду, каждый может её оценить и сделать для себя выводы. Всё очевидно», — Хабибуллин.

Напомним, что Хабибуллин назвал Константинова «тренером-конокрадом». В ответ генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко после этого назвал югорский клуб «паразитом российского волейбола».

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