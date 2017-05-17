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Федун сообщил, что в тренерский штаб «Спартака» может войти еще один итальянец

Источник:  ТАССКомментарии

Владелец московского «Спратака» Леонид Федун рассказал о планах столичного клуба на следующий сезон, отметив, что тренерский штаб может пополнить еще один итальянский специалист.

«Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав. Если будет новый тренер – он будет итальянцем», – цитирует функционера ТАСС.

На данный момент главным тренером «Спартака» является итальянец Массимо Каррера, а наставником вратарей – Джанлука Риомми, который также представляет Италию.

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