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Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу получил шесть огнестрельных ранений на Ставрополье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Оane.ws, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Зураб Фароян тяжело ранен на Ставрополье во время покушения.

Отмечается, что следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Согласно источнику, тяжелые ранения получил во время нападения не только сам спортсмен, а и его брат. Оба находятся в больнице. 

На мужчин напали под Ставрополем. Фароян получил шесть пуль в тело, две в голову, в зубы, в грудь и в руку. Среди ранений имеются не только огнестрельные, а и ножевые. Состояние самого Фарояна оценивается, как стабильное, а вот брат кикбоксера находится в критическом положении.

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