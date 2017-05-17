Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу получил шесть огнестрельных ранений на Ставрополье

Как сообщает Оane.ws, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Зураб Фароян тяжело ранен на Ставрополье во время покушения.

Отмечается, что следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Согласно источнику, тяжелые ранения получил во время нападения не только сам спортсмен, а и его брат. Оба находятся в больнице.

На мужчин напали под Ставрополем. Фароян получил шесть пуль в тело, две в голову, в зубы, в грудь и в руку. Среди ранений имеются не только огнестрельные, а и ножевые. Состояние самого Фарояна оценивается, как стабильное, а вот брат кикбоксера находится в критическом положении.