Тайсон Фьюри не сможет вернуться на ринг до осени

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри не сможет проводить поединки до осени текущего года.

На прошлой неделе Антидопинговое агентство Великобритании прервало слушания по делу о применении Тайсоном запрещенных препаратов. Два года назад в допинг-пробе британца предположительно были найдены следы стероидов.

UKAD приостановило слушания дела Фьюри и перенесло их на октябрь из-за конфликта интересов, возникшего у одного из членов комиссии. Таким образом, Фьюри по-прежнему не имеет боксерской лицензии, необходимой для проведения боев.

- Это просто возмутительно. Тайсону не дают возможности заработать себе на жизнь и вернуть титулы чемпиона мира, хотя он даже не был признан виновным. Пусть UKAD либо докажет, что Фьюри виноват, либо позволят ему возобновить карьеру, - заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

В последний раз Фьюри выходил на ринг осенью 2015 года, когда он победил по очкам Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.







