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В московском метро появится возможность сыграть в настольный футбол

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

10 июня в переходах московского метрополитена появятся два стола для настольного футбола.

Один из столов будет расположен в переходе со станции «Площадь Революции» на «Театральную», а другой — между «Пушкинской» и «Чеховской».

- Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных, - цитирует заместителя руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Романа Латыпова официальный сайт мэрии российской столицы.

Рядом со столами будет располагаться прессволлы для фотографий, а на полу разместят специальную наклейку в виде футбольного газона. Площадки для настольного футбола в метро были выбраны таким образом, чтобы игроки не мешали свободному проходу пассажиров.

Акция приурочена в Кубку конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.


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