В московском метро появится возможность сыграть в настольный футбол
10 июня в переходах московского метрополитена появятся два стола для настольного футбола.
Один из столов будет расположен в переходе со станции «Площадь Революции» на «Театральную», а другой — между «Пушкинской» и «Чеховской».
- Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных, - цитирует заместителя руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Романа Латыпова официальный сайт мэрии российской столицы.
Рядом со столами будет располагаться прессволлы для фотографий, а на
полу разместят специальную наклейку в виде футбольного газона. Площадки для настольного
футбола в метро были выбраны таким образом, чтобы игроки не мешали
свободному проходу пассажиров.
Акция приурочена в Кубку конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.