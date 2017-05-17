В московском метро появится возможность сыграть в настольный футбол

10 июня в переходах московского метрополитена появятся два стола для настольного футбола.

Один из столов будет расположен в переходе со станции «Площадь Революции» на «Театральную», а другой — между «Пушкинской» и «Чеховской».

- Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных, - цитирует заместителя руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Романа Латыпова официальный сайт мэрии российской столицы.

Рядом со столами будет располагаться прессволлы для фотографий, а на полу разместят специальную наклейку в виде футбольного газона. Площадки для настольного футбола в метро были выбраны таким образом, чтобы игроки не мешали свободному проходу пассажиров.



Акция приурочена в Кубку конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.



