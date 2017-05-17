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«Бостон» получил первый номер на драфте НБА

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

Минувшей ночью состоялась лотерея драфта НБА 2017 года. По ее итогам первый пик достался клубу «Бостон Селтикс».

Вторыми на драфте будут выбирать «Лос-Анджелес Лейкерс», третьими - представители «Филадельфии 76».

Ожидается, что первым номером драфта-2017 и новичком «Кельтов» станет разыгрывающий Маркелль Фульц.

Драфт НБА состоится 22 июня в Бруклине.


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