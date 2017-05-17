«Бостон» получил первый номер на драфте НБА
Минувшей ночью состоялась лотерея драфта НБА 2017 года. По ее итогам первый пик достался клубу «Бостон Селтикс».
Finish as the Number 1 seed in April, draft Number 1 in June #Celtics pic.twitter.com/SLQ1HCNCBm— Boston Celtics (@celtics) 17 мая 2017 г.
Вторыми на драфте будут выбирать «Лос-Анджелес Лейкерс», третьими - представители «Филадельфии 76».
Ожидается, что первым номером драфта-2017 и новичком «Кельтов» станет разыгрывающий Маркелль Фульц.
Драфт НБА состоится 22 июня в Бруклине.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически