Тер Штеген, Сане и Мустафи вошли в состав сборной Германии на Кубок конфедераций-2017
Тренерский штаб сборной Германии огласил список игроков, которые отправятся на Кубок Конфедераций-2017.
Напомним, турнир состоится в России и пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).
Заявка сборной Германии выглядит следующим образом:
Вратари: Берндт Лено, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп.
Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Джошуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.
Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горецка.
Нападающие: Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.