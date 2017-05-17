Константин Генич: В мае снег идет, может и сборная России выиграет Кубок Конфедераций?
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный грядущему Кубку Конфедераций-2017, который состоится в России.
«Фейеноорд» – чемпион, «Спартак» – чемпион, «Аякс» снова в финале ЕК. В мае снег идет! Может, в такой удивительный год сборная России выиграет Кубок Конфедераций?», – написал Генич.
Фейеноорд чемпион, Спартак чемпион, Аякс снова в финале ЕК... в мае снег идёт! может, в такой удивительный год @TeamRussia выиграет КК?😉⚽️🇷🇺— Константин Генич (@GenichK) 17 мая 2017 г.
Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны: Москва (стадион «Открытие Арена»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).
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