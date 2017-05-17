Мария Шарапова: Должна пройти обследование и убедиться, что травма несерьезная

Мария Шарапова прокомментировала свой отказ доиграть матч второго круга турнира WTA в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони.

- Приношу свои извинения за то, что пришлось сняться с матча из-за травмы левого бедра. Теперь я должна пройти медицинское обследование, чтобы убедиться, что она несерьезная. Хочу поблагодарить руководство турнира за предоставленную возможность снова сыграть в этом чудесном месте, - заявила Шарапова.

Напомним, вчера стало известно о том, что Мария Шарапова пропустит «Ролан Гаррос»-2017. Организаторы турнира не предоставили российской теннисистке wild card.

Ранее Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония.

