«Рубин» не может забить ЦСКА 4 матча подряд
В среду в матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» в Казани примет ЦСКА.
Казанский клуб не может поразить ворота москвичей уже 4 матча кряду. Последний раз «Рубин» забивал ЦСКА 23 августа 2014 года (победа 2:1).
Всего команды встречались между собой 35 раз: 19 побед у москвичей, 10 у казанцев и 6 ничьих. Разница мячей – 48:29 в пользу ЦСКА.
После 28 туров армейцы идут на втором месте в чемпионате, а казанцы занимают девятую строчку.
Последние 10 матчей между командами:
26.11.2016. ЦСКА – «Рубин» – 0:0
21.05.2016. «Рубин» – ЦСКА – 0:1
18.07.2015. ЦСКА – «Рубин» – 1:0
25.05.2015. ЦСКА – «Рубин» – 3:0
23.08.2014. «Рубин» – ЦСКА – 2:1
27.04.2014. ЦСКА – «Рубин» – 2:1
04.08.2013. «Рубин» – ЦСКА – 0:0
28.04.2013. «Рубин» – ЦСКА – 2:0
21.10.2012. ЦСКА – «Рубин» – 2:0
13.05.2012. «Рубин» – ЦСКА – 3:1
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция