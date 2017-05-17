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«Рубин» не может забить ЦСКА 4 матча подряд

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В среду в матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» в Казани примет ЦСКА. 

Казанский клуб не может поразить ворота москвичей уже 4 матча кряду. Последний раз «Рубин» забивал ЦСКА 23 августа 2014 года (победа 2:1).

Всего команды встречались между собой 35 раз: 19 побед у москвичей, 10 у казанцев и 6 ничьих. Разница мячей – 48:29 в пользу ЦСКА.

После 28 туров армейцы идут на втором месте в чемпионате, а казанцы занимают девятую строчку.

Последние 10 матчей между командами:

26.11.2016. ЦСКА – «Рубин» – 0:0
21.05.2016. «Рубин» – ЦСКА – 0:1
18.07.2015. ЦСКА – «Рубин» – 1:0
25.05.2015. ЦСКА – «Рубин» – 3:0
23.08.2014. «Рубин» – ЦСКА – 2:1
27.04.2014. ЦСКА – «Рубин» – 2:1
04.08.2013. «Рубин» – ЦСКА – 0:0
28.04.2013. «Рубин» – ЦСКА – 2:0
21.10.2012. ЦСКА – «Рубин» – 2:0
13.05.2012. «Рубин» – ЦСКА – 3:1

Матч

Рубин - ЦСКА

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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