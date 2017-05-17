«Рубин» не может забить ЦСКА 4 матча подряд

В среду в матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» в Казани примет ЦСКА.

Казанский клуб не может поразить ворота москвичей уже 4 матча кряду. Последний раз «Рубин» забивал ЦСКА 23 августа 2014 года (победа 2:1).

Всего команды встречались между собой 35 раз: 19 побед у москвичей, 10 у казанцев и 6 ничьих. Разница мячей – 48:29 в пользу ЦСКА.

После 28 туров армейцы идут на втором месте в чемпионате, а казанцы занимают девятую строчку.

Последние 10 матчей между командами:

26.11.2016. ЦСКА – «Рубин» – 0:0

21.05.2016. «Рубин» – ЦСКА – 0:1

18.07.2015. ЦСКА – «Рубин» – 1:0

25.05.2015. ЦСКА – «Рубин» – 3:0

23.08.2014. «Рубин» – ЦСКА – 2:1

27.04.2014. ЦСКА – «Рубин» – 2:1

04.08.2013. «Рубин» – ЦСКА – 0:0

28.04.2013. «Рубин» – ЦСКА – 2:0

21.10.2012. ЦСКА – «Рубин» – 2:0

13.05.2012. «Рубин» – ЦСКА – 3:1