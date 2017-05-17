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«Атлетико» нацелился на Диего Косту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Челси» Диего Косты.

Как сообщает COPE со ссылкой на talkSPORT, испанский клуб отказался от идеи приглашения форварда «Торино» Андреа Белотти, который оценивается руководством итальянского клуба в 100 млн евро. Отмечается, что «матрасники» хотят вернуть в свои ряды игрока сборной Испании, который выступал за «Атлетико» с 2007 по 2014 гг.

Ранее Коста сообщил, что минувшим летом был близок переходу в команду Симеоне, однако, боссы лондонского клуба отказались отпускать его в «Атлетико».

При этом СМИ сообщили, что Коста заключил предварительное соглашение с китайским клубом. 

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