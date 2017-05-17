Прямая трансляция. Круглый стол «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование» (ВИДЕО)
В гостиной «Советского спорта» проходит круглый стол на тему: «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование», который продолжит цикл деловых встреч, посвященных теме «Спорт и бизнес».
Заявленые к участию спикеры:
· Алмаз Мингулов - заместитель Министра спорта республики Татарстан (по skype);
· Ольга Соколова - генеральный директор «Арена парк менеджмент»
· Оксана Григорьева - начальник Управления страхования рисков «Роза Хутор»
· Анастасия Гребенкина – Руководитель школы фигурного катания. Мастер спорта международного класса
Эксперты:
· Андрей Дащинский - директор департамента корпоративного страхования Группы «АльфаСтрахование»;
· Павел Цуркан - заместитель руководителя Центра страхования имущественных рисков департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах»;
· Михаил Алексеев - директор департамента корпоративного страхования компании «Абсолют Страхование»
Модератор: Главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко.
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