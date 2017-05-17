Павел Колобков: Знаю, что «Спартак» действительно заслужил чемпионство России

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что рад за «Спартак» и болельщиков красно-белых, потому что команда заслужила чемпионство.

- Было приятно наблюдать за игрой команды, хотя, честно сказать, я и не болельщик «Спартака». Я больше 20 лет выступал за ЦСКА, потом работал в «Динамо», поэтому для меня эти команды близки. Но я искренне рад за «Спартак» и болельщиков, потому что знаю, что команда действительно заслужила (чемпионство). «Спартак» - команда с богатой историей и ставит перед собой только максимальные цели. Это очень хорошо для конкуренции в чемпионате России, когда на протяжении последних лет разные команды становятся чемпионами. У «Спартака» действительно большой праздник, я его искренне поздравляю, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что «Спартак» оформился чемпионство в РФПЛ уже после 27-го тура.