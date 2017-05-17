Павел Колобков: Я не болельщик «Спартака», но команда заслужила чемпионство

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России по футболу.

- Было приятно наблюдать за игрой команды, хотя, честно сказать, я и не болельщик «Спартака». Я больше 20 лет выступал за ЦСКА, потом работал в «Динамо», поэтому для меня эти команды близки. Но я искренне рад за «Спартак» и болельщиков, потому что знаю, что команда действительно заслужила чемпионство.

«Спартак» - команда с богатой историей и ставит перед собой только максимальные цели. Это очень хорошо для конкуренции в чемпионате России, когда на протяжении последних лет разные команды становятся чемпионами. У «Спартака» действительно большой праздник, я его искренне поздравляю, - заявил Колобков.

Напомним, сегодня в 29-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле сыграет с «Тереком».