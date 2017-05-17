На стадионе «Лужники» завершен монтаж кресел и реконструированы фонтаны
Завершена установка кресел на реконструированном московском футбольном стадионе «Лужники».
«Завершили монтаж кресел в спорткомплексе «Лужники». Всего 81 000 мест», - написал в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.
Завершили монтаж кресел в спорткомплексе #Лужники. Всего 81000 мест, 300 для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки pic.twitter.com/2NtKgucVYm— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 мая 2017 г.
Закончили реконструкцию 8 исторических фонтанов на территории олимпийского комплекса #Лужники. Они заработают уже в июне pic.twitter.com/swJuGTE3cr— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 мая 2017 г.
Напомним, в «Лукжниках» состоятся церемония открытия, стартовый матч и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
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