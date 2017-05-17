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На стадионе «Лужники» завершен монтаж кресел и реконструированы фонтаны

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершена установка кресел на реконструированном московском футбольном стадионе «Лужники».

«Завершили монтаж кресел в спорткомплексе «Лужники». Всего 81 000 мест», - написал в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в «Лукжниках» состоятся церемония открытия, стартовый матч и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.



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