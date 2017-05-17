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Деррик Льюис: Марк Хант — легенда ММА, настоящая звезда

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Американский боец смешанного стиля Деррик Льюис собирается досрочно победить новозеландца Марка Ханта на турнире UFC Fight Night 110, который состоится 10 июня в Новой Зеландии.

«Марк Хант — легенда нашего спорта. В Новой Зеландии он — настоящая звезда уровня Майкла Джордана. Надеюсь, у меня получится победить его в начале поединка, в первом или втором раунде. Готовлюсь к войне. Меня ждет 20-часовой перелет, будет очень трудно», - цитирует Льюиса Newshub.co.nz.

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Сергей Ващенко
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