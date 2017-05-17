Артемий Панарин: Придется с поезда в Париже ехать сразу на тренировку

Форвард сборной России Артемий Панарин рассказал о настроении перед отъездом в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира против сборной Чехии, а также прокомментировал задержку поезда на вокзале в Кельне.

– Мы большой паники из этого не делаем. Смысла нет расстраиваться, поезд из-за этого быстрее не починят. Сидим на солнышке, витамины получаем. Я хожу тут по сувенирным магазинам, пытаюсь найти шахматы. Нигде нет. Хочу, пока будем ехать до Парижа, поиграть тут с некоторыми специалистами. Не подумайте, что я хорошо играю. Так, куду вижу, туда хожу

– Силы отнимает такая задержка?

– Конечно, лучше готовиться к матчу в отеле. Ну, ничего. На солнышке заряжаемся. Не очень удобно, что теперь придется с поезда в Париже ехать сразу на тренировку, – передает слова Панарина «Матч ТВ».

Напомним, что отправление поезда, на котором сборная России по хоккею должна выехать на из Кельна в Париж, было задержано.