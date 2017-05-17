Бензема сравнил Мбаппе с Неймаром

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема оценил игру 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, который в нынешнем сезоне забил 25 голов в 41 матче.

«То, что творит Мбаппе – просто великолепно. Последний игрок, который произвел такое же впечатление – это Неймар. Килиан – настоящий феномен, но ему нужно продемонстрировать стабильность. Со мной произошла та же история, когда я забил первый гол за «Лион», будучи 17-летним мальчишкой.

Мбаппе должен сохранять спокойствие и стремиться к стабильности. Это очень важно. Мы помним, сколько игроков уходило в тень после столь яркого сезона», – цитирует Бензема L'Eqiupe.

Ранее сообщалось, что нападающий «Монако» может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.