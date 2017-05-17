Леонид Федун: Слухи о неопределенном будущем Карреры - ерунда

Владелец московского «Спратака» Леонид Федун уверен в том, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера останется в команде на следующий сезон.

- Все слухи о его неопределенном будущем - ерунда. Уверен, Каррера останется в «Спартаке» на будущий год.

В чем феномен Карреры? Это прекрасная тренерская школа, которую он прошел с Антонио Конте. Каррера сам по себе очень амбициозный человек. Плюс, конечно, везучесть, которая в его профессии просто необходима, - приводит слова Федуна ТАСС.

Ранее появилась информация, что в тренерский штаб московской команды войдет еще один итальянский специалист.