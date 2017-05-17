Йоахим Лев: Германия представить на Кубке конфедераций перспективную команду

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал заявку команды на Кубок конфедераций-2017.

- Германия представит на Кубке конфедераций перспективную команду. Мы готовимся самым серьезным образом. В этой сборной много игроков с высоким потенциалом. Мы сформировали команду после долгих переговоров и дискуссий, - заявил Лев.

Напомним, турнир состоится в России и пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Заявка сборной Германии выглядит следующим образом:

Вратари: Берндт Лено, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Джошуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горецка.

Нападающие: Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.

На групповом этапе действующие чемпионы мира сыграют с Австралией, Камеруном и Чили.

