Александр Бубнов: На стороне «Зенита» в матче с «Краснодаром» - фактор своего поля

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Краснодар» в 29-м туре чемпионата России.

- Альтернативы нет – обеим командам нужно играть только на победу. «Краснодар» в последних турах выглядит откровенно неважно, не слишком впечатляет и «Зенит», но на стороне питерцев фактор своего поля, - заявил Бубнов.

Он предположил, что матч завершится со счетом 2:1 в пользу питерского клуба.

Напомним, игра была перенесена на «Петровский» из-за неудовлетворительного качества газона на стадионе «Санкт-Петербург».