Бывшие игроки Wings Gaming получили пожизненный бан в Китае

Футбольный клуб «Анжи» провел турнир среди местных команд за право представлять второй состав Cyber Anji.

«Анжи» подпишет дагестанский состав по Dota 2 Футбольный клуб «Анжи» провел турнир среди местных команд за право представлять второй состав Cyber Anji.

Ярослав «Pikachu» Василенко вошел в состав Cyber Anji на сайте регистрации команд Valve.

Ярослав «Pikachu» Василенко присоединился к составу Cyber Anji Ярослав «Pikachu» Василенко вошел в состав Cyber Anji на сайте регистрации команд Valve.

Gambit Esports сыграет на DreamHack Summer 2017 Коллектив Gambit Esports получил приглашение на турнир DreamHack Summer 2017.

Школьники Калининградской области от 14 до 16 лет примут участие в реалити-шоу Федерации компьютерного спорта «Киберспорт — путь к мечте».

Калининградские школьники примут участие в реалити-шоу про киберспорт

Калининградские школьники примут участие в реалити-шоу про киберспорт Школьники Калининградской области от 14 до 16 лет примут участие в реалити-шоу Федерации компьютерного спорта «Киберспорт — путь к мечте».