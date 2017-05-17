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Бывшие игроки Wings Gaming получили пожизненный бан в Китае

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Китайская киберспортивная ассоциация (ACE) пожизненно отстранила игроков Team Random (бывший состав Wings Gaming) от участия в своих турнирах.

Причиной этому послужили нарушения условий контракта с организацией Wings Gaming. Игрокам также запретили тренироваться с китайскими командами.

Игроки покинули Wings Gaming в апреле 2017 года из-за финансовых проблем владельца организации. Теперь они выступают под тегом Team Random.

Состав Team Random:

Чжан «Faith_bian» Жуйда 
Чжан «y` « Липин  Ч
жоу «bLink» Ян  
Чу «shadow» Цзэюй  
Ли «iceice» Пэн

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