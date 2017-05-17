Бывшие игроки Wings Gaming получили пожизненный бан в Китае
Китайская киберспортивная ассоциация (ACE) пожизненно отстранила игроков Team Random (бывший состав Wings Gaming) от участия в своих турнирах.
Причиной этому послужили нарушения условий контракта с организацией Wings Gaming. Игрокам также запретили тренироваться с китайскими командами.
Игроки покинули Wings Gaming в апреле 2017 года из-за финансовых проблем владельца организации. Теперь они выступают под тегом Team Random.
Состав Team Random:
Чжан «Faith_bian» Жуйда
Чжан «y` « Липин Ч
жоу «bLink» Ян
Чу «shadow» Цзэюй
Ли «iceice» Пэн
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