Евгений Кузнецов: Поправим дисциплину, и все будет хорошо

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о настроении команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против чешской команды.

– Нужно принимать и победы, и поражения, учиться делать правильные выводы. Посмотрим ещё видео, все разберем. Так получилось, что уступили. Сами проиграли свой матч, я считаю, не соперник нас превзошел. Думаю, без разницы, против кого играть, главное – в свой хоккей.

Настрой хороший, боевой. Знаете, иногда поражения делают команду ближе. Когда выигрываешь, особо не замечаешь те моменты, когда допускаешь ошибки, а сейчас все сразу налицо. Поправим дисциплину, и все будет хорошо. Начнется это с меня в первую очередь, - передает слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, что матч между сборными России и Чехии пройдет в Париже в четверг, 18 мая. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.