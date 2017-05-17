Президент «Урала» подарил нарды Юрию Семину (фото)
Президент «Урала» Григорий Иванов сделал подарок главному тренера московскому «Локомотиву» Юрию Семину.
📸Президент «Урала» Григорий Иванов подарил Юрию Сёмину нарды – в знак дружбы между клубами и в честь юбилея тренера #УралЛоко pic.twitter.com/vlCkKXr7WZ— ФК Локомотив (@fclm_official) 17 мая 2017 г.
Напомним, 11 мая Юрию Семину исполнилось 70 лет.
Сегодня «Урал» и «Локомотив» сыграют в 29-м туре чемпионата России.
Эти же команды недавно встречались в финале Кубка России. Железнодорожники победили со счетом 2:0, а сама игра была омрачена массовой потасовкой.
Матч
Состав
Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Кулаков, Димитров, Павленко, Ильин, Манучарян
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Миранчук А., Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Майкон
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция