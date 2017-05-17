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Президент «Урала» подарил нарды Юрию Семину (фото)

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов сделал подарок главному тренера московскому «Локомотиву» Юрию Семину.

Напомним, 11 мая Юрию Семину исполнилось 70 лет.

Сегодня «Урал» и «Локомотив» сыграют в 29-м туре чемпионата России.

Эти же команды недавно встречались в финале Кубка России. Железнодорожники победили со счетом 2:0, а сама игра была омрачена массовой потасовкой.

Матч

Урал - Локомотив - 0:0

1-й тайм

Состав

Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Кулаков, Димитров, Павленко, Ильин, Манучарян

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Миранчук А., Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Майкон

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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