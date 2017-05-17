«Эдмонтон» готовит новый контракт для Макдэвида

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли рассказал, что «Ойлерз» готовят новый контракт для лидера команды Коннора Макдэвида.

- По существующим правилам мы не можем подписывать Коннора до 1 июля. Но сначала мы договоримся с Коннором, а потом с Леоном Драйзайтлем. Потом надо будет заняться целой группой других хоккеистов, которые, как я хотел бы, остались в команде, но сначала я должен разобраться с этим двумя игроками.

В плане потолка зарплат у нас все хорошо. Контракт мистера Макдэвида вступит в силу только со следующего года. Я должен об этом помнить. У нас есть разные варианты состава в зависимости от цифр и имен. Потолок зарплат в лиге очевидно останется на прежнем уровне или чуть поднимется. Поэтому мы исходим из суммы $73, 74 или 75 млн. Мы в состоянии снова собрать серьезный состав, - передает слова Чиарелли официальный сайт НХЛ.

Напомним, что текущий договор Макдэвида действует еще год.