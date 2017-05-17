Роман Шишкин: Мы готовы дать бой «Зениту»

Защитник «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура чемпионата России против «Зенита».

- Мы готовы дать бой «Зениту». В команде все понимают, что осталось всего две игры до конца первенства, а ближайший матч - самый важный. Ни для кого не секрет, что мы хотим остаться в зоне еврокубков, поэтому будем стараться достичь результата.

Мы в любом случае будем играть на победу, но это будет непросто. Посмотрим, как будет складываться матч, и уже от этого будем отталкиваться. Ожидаю жаркую встречу. И нам, и им нужны очки, болельщикам в любом случае будет интересно, - передает слова Шишкина ТАСС.

Напомним, что матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет в среду и начнется в 19:30 по московскому времени.