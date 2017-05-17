«Урал» – «Локомотив». Братья Миранчуки выйдут на поле с первых минут
Стал известен состав московского «Локомотива» на матч 29-го тура чемпионата России с «Уралом».
⚠️Антон Миранчук дебютирует в стартовом составе «Локомотива»!#УралЛоко pic.twitter.com/rUg4XYWfN7— ФК Локомотив (@fclm_official) 17 мая 2017 г.
Состав #ФКУрал:— ФК Урал (@FCURAL) 17 мая 2017 г.
Арапов
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Балажиц
Данцев (к)
Новиков
Кулаков
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Емельянов
Павленко
Бикфалви
Димитров
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Манучарян
Ильин#УралЛоко
Матч начнется в Екатеринбурге в 17:30 по московскому времени.
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Матч
Состав
Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Кулаков, Димитров, Павленко, Ильин, Манучарян
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Миранчук А., Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Майкон
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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