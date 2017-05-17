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«Урал» – «Локомотив». Братья Миранчуки выйдут на поле с первых минут

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Стал известен состав московского «Локомотива» на матч 29-го тура чемпионата России с «Уралом».

Матч начнется в Екатеринбурге в 17:30 по московскому времени.

 

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Матч

Урал - Локомотив - 0:0

1-й тайм

Состав

Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Кулаков, Димитров, Павленко, Ильин, Манучарян

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Миранчук А., Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Майкон

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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