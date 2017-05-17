«Зенит» – «Краснодар». Мамаев и Смолов – в стартовом составе
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 29-го тура чемпионата России против «Зенита».
С первых минут выйдут: Синицын (в), Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Перейра, Классон, Мамаев, Смолов.
Напомним, встреча пройдет в Петербурге на стадионе «Петровский».
Начало игры в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов
Предупреждения:
Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция