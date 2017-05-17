«Зенит» – «Краснодар». Фанаты петербуржцев сделали перфоманс в честь Ломбертса (фото, видео)
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с изображением защитника Николаса Ломбертса, который покинет петербургский клуб по окончании сезона-2016/17.
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Напомним, летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский, Каборе, Мамаев, Классон, Петров, Смолов
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция